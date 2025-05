AMADA

Preta Gil ganha festa de despedida antes de embarcar para os Estados Unidos em busca da cura

Cantora está sempre cercada de amigos especiais

Preta embarcará nesta segunda-feira (12), onde dará início a uma nova etapa do tratamento contra a doença, que está em fase de metástase. No Brasil, já não há mais nenhum tratamento a ser feito, segundo a própria cantora.>

O encontro reuniu pessoas especiais na caminhada da filha de Gilberto Gil, como Fernanda Paes Leme, Gominho, Dudu Barros, Fafá de Belém, as ex-noras Laura Fernandez e Emilie Rey, além da neta Sol de Maria. Imagens do momento foram compartilhadas nas redes sociais por amigos.>

"Em pleno Dia das Mães, um bloco da @pretagil improvisado, mas cheio de amor. Preta parte amanhã para continuar a busca por sua cura e eu e todo mundo desejamos que tudo corra bem na próxima fase do tratamento. A gente te ama muito, Preta", escreveu Pedro Rocha.>

Preta Gil também usou suas redes para desabar e anunciar o início da nova etapa da luta contra a doença. Ao lado do pai, Gilberto Gil, e da madrasta, Flora Gil, a cantora compartilhou fotos e agradeceu o apoio que tem recebido.>

"Passei a última semana internada no Sírio-Libanês sob os cuidados da minha amada equipe médica! Já estou em casa e sempre cercada pelos meus amores! Sigo aqui me fortalecendo pra semana que vem começar uma nova etapa do meu tratamento nos Estados Unidos.">