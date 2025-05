'NÃO É FÁCIL'

Preta Gil desabafa sobre luta contra câncer: 'Achei que não fosse suportar'

Cantora está prestes a ir para os Estados Unidos para seguir tratamento

A cantora Preta Gil fez um forte desabafo sobre sua batalha contra o câncer. A artista descobriu um adenocarcinoma no intestino há dois anos e, desde então, passou por algumas internações hospitalares. Neste tempo, também teve que lidar com a exposição pública de uma traição e, consequentemente, o término do casamento de oito anos. >