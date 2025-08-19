Acesse sua conta
Julia Roberts e Richard Gere: confira como estão atores de ‘Uma Linda Mulher’

Atores que marcaram gerações de forma coincidente se dedicam a trabalhos comunitários

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 20:24

O filme exibido na Sessão da Tarde desta segunda-feira (18) é um dos clássicos nas tardes da TV. ‘Uma Noiva em Fuga’ (1999) tem dois grandes nomes do cinema, Julia Roberts e Richard Gere, que também protagonizaram ‘Uma Linda Mulher’ (1990).

Após muitos anos, os dois continuam nos cinemas, mas em projetos diferentes que prometem continuar o legado de ambos nas telas e a admiração do público. Parece que ‘Vivian’ e ‘Edward’ não pretendem parar tão cedo.

Quem não se lembra de Julia Roberts com um longo vermelho ao som de ‘Pretty Woman’, de Roy Orbison? A atriz que marcou gerações, através da arte e de sua beleza, está com 57 anos e não para, com alguns projetos em andamento, alguns serão lançados em breve.

A atriz será a protagonista de ‘After the Hunt’, novo filme do cineasta Luca Guadagnino. O longa ainda tem Andrew Garfield no elenco. Seu trabalho mais recente nos cinemas foi em ‘O Mundo Depois de Nós’ (2023).

A artista, ainda é envolvida em causas sociais. Na vida real, seu amor é o diretor de fotografia Daniel Moder, desde 2002. Juntos os dois têm três filhos: os gêmeos, Hazel e Phinnaeus, de 20 anos, e Henry, de 18.

Já Richard Gere, de 75 anos, vive em Madrid, na Espanha, com a esposa Alejandra Silva, de 42 anos, e seus filhos, Alexander, de 5 anos, e James, de 4. O ator também é pai de Hamer, de 25 anos, fruto do relacionamento com sua segunda esposa, Carey Lowell, de quem se separou em 2013.

O artista tem se dedicado a filmes como ‘Oh, Canadá’ (2024), lançado no Festival de Cannes no ano passado, e ‘Em Luto’ (2024). Os títulos ainda não chegaram às salas de cinema brasileiras. Assim como Julia Roberts, o ator também se dedica a projetos humanitários e está à frente da fundação ‘The Gere Foundation’.

