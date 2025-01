PARECIDAS?

Ingrid Guimarães conta que foi confundida com Julia Roberts em Paris: 'Respeita minha história'

A atriz de 52 anos estava no aeroporto de Paris, na França, quando foi abordada por mãe de criança

A atriz Ingrid Guimarães, de 52 anos, surpreendeu seus seguidores com uma história inusitada vivida no aeroporto de Paris, na França. A artista contou que estava caminhando quando foi abordada pela mãe de uma criança que a confundiu com a estrela americana Julia Roberts. >