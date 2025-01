BAIXO-VENTRE

Do tribal a escamas de sereia: Carol Castro divide opiniões com transformação de tatuagem

A atriz resolveu substituir o desenho feito na adolescência, aos 14 anos

A atriz já aparece com a nova tattoo desde o fim do ano passado, mas o “dump” de verão, com uma foto de topless em frente ao Cristo Redentor, relembrou as mudanças. Nas fotos está curtindo biquínis com os filhos e em momentos de curtição. Nos comentários do post no Instagram, o novo desenho dividiu opiniões.>