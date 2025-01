POLÊMICA

Após processo e ataques na internet, Cláudia Raia se pronuncia sobre dar vibrador a filha aos 12 anos

Deputado estadual denunciou a atriz por suposto crime de corrupção de menores

A famosa se pronunciou nesta quarta (29) e alegou que a sua fala foi ‘tirada de contexto’. “Minha fala foi tirada de contexto. Sempre incentivei o diálogo aberto com meus filhos sobre todos os temas, incluindo educação sexual, de maneira respeitosa e adequada para cada idade. Como mãe, minha prioridade sempre foi criar um ambiente de confiança e informação. Mas entendo que cada família tem sua própria abordagem, e respeito isso”, escreveu Claudia Raia em seu Instagram.>

Polêmica

Em entrevista ao Gauche, a artista fez a revelação que chocou os fãs, gerando uma onda de críticas à postura na internet. “Tenho 17 vibradores em casa e quando a Sofia fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela e disse: ‘Vá se investigar, vai saber do que você gosta’. Hoje é prescrição médica”, declarou ela ao programa português. >

Nas redes sociais, os internautas alegaram que a atriz desrespeitou a infância da filha. O incômodo foi geral. A apresentadora Cariúcha também deu uma lição de moral para artista ao vivo no SBT. >

“É preciso entender uma coisa: criança brinca de boneca, criança não tem que se meter com vibrador. A pessoa pode ser o mais moderna que for, e olha que eu sou moderna, mas é tudo no seu tempo! Que loucura! É o fim dos tempos dar um vibrador para uma criança de doze anos!", disparou sobre a questão.>