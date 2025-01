PRESENTE

Maíra Cardi deu próprio cartão de crédito para funcionário e se surpreendeu: ‘Ele comprou tudo do pior’

A influenciadora presenteou o seu caseiro Alberto com uma decoração nova para sua casa

Elis Freire

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 17:03

Maíra Cardi Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Maíra Cardi contou para os seguidores nesta terça (28) que fez uma boa ação para um funcionário, mas se surpreendeu com as escolhas feitas por ele. A influenciadora compartilhou que deu o próprio cartão de crédito para o caseiro decorar a casa em que mora. Os itens escolhidos para a residência, porém, eram os mais baratos possíveis e ela resolveu comprar tudo novamente para um dar um “up” na morada do rapaz. >

“A história do cartão de crédito foi a seguinte: para facilitar eu peguei meu cartão de crédito e dei na mão do caseiro para ele comprar o que quisesse e decorar a própria casa. Eu achei que fosse ser bom, porque ele iria comprar do gosto dele, já que eu já tinha escolhido o apartamento”, explicou a esposa de Thiago Nigro.>

Ao receber o presente, ele economizou nas escolhas e comprou itens mais baratos: “Eu mandei minha decoradora lá só para dar uma olhada e ver se estava faltando alguma coisa e ela disse que não tem condições de morar daquele jeito, porque a decoração dele ficou muito ruim. A mesa é pequena e ele escolheu as coisas mais baratas que tinham”, contou Maíra nas redes sociais. >

Após se surpreender com as compras feitas, ela comprou novamente toda a decoração para a casa do caseiro: “Aí resumindo, agora estou tendo que comprar tudo de novo, porque ele escolheu as coisas baratinhas e eu não quero que ele fique com coisa ruim, quero que fique com coisas boas. Eu dei o cartão na mão dele e falei: ‘Compra!”, ele comprou tudo do pior e agora eu vou melhorar”, disse. >