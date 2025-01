ENTENDA

'Síndrome do salão de beleza': Médico alerta que lavar cabelo no salão pode causar AVC

O neurocirurgião Arun Naik apontou os riscos cardiovasculares da posição da cabeça no lavatório

Elis Freire

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 15:22

Mulher lavando o cabelo no lavatório de um salão Crédito: Shutterstock

O momento relaxante de cuidar dos cabelos no salão não é tão inofensivo quanto parece. O autocuidado fora de casa carrega alguns riscos, apontados pelo médico indiano Arun Naik nas suas redes sociais. O neurocirurgião alertou que as pessoas devem estar atentas ao ajuste da posição do lavatório para evitar sérias complicações à saúde, conhecidas como “síndrome do salão de beleza”. Segundo ele, há a possibilidade do cliente sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) em raros casos, com risco de morte. >

Em um vídeo publicado no Instagram, Arun explicou que ao dobrar o pescoço para trás sobre o lavatório em uma posição inadequada, o cliente pode acabar comprimindo ou danificando as artérias que passam pela região. A posição inadequada pode afetar o fornecimento de sangue ao cérebro. >

Riscos e sintomas

Mesmo o AVC sendo raro nesta situação, sintomas como tontura, visão turva, dormência e fala arrastada são comuns. Além disso, comprimir as artérias da região por um longo período de tempo pode gerar derrame. >

“Esteja ciente dos sintomas. Se você começar a sentir tontura, vertigem ou apresentar quaisquer sintomas incomuns durante ou após a lavagem do cabelo, avise o cabeleireiro e procure atendimento médico imediatamente”, orientou o médico.>

Ele ainda explicou que pessoas podem ter predisposição a acidentes lavando o cabelo no salão. “Pessoas com pressão alta, diabetes ou histórico de problemas no pescoço correm mais risco”, afirma Naik no vídeo.>

Como se prevenir?

O neurocirurgião deu dicas de como evitar complicações no dia de autocuidado no salão de beleza. Certificar-se de que o pescoço está apoiado adequadamente na pia do lavatório, pedir uma toalha ou almofada para colocar sob o pescoço enquanto o cabelo é lavado e ajustar a cadeira são algumas formas de prevenir a “síndrome do salão de beleza”.>