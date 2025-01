Vitória Strada é madrinha de homem preso por pedofilia; entenda ligação

POLÊMICA FORA DA CASA

Vitória Strada é madrinha de homem preso por pedofilia; entenda ligação

A atriz global está no paredão desta terça-feira (28) ao lado do amigo Matheus Pires

Jovem atriz da Globo confinada no BBB25, Vitória Strada tem uma grande polêmica envolvendo seu nome. Informações de Fábia Oliveira do Metrópoles apontam que Vitória é madrinha de casamento de um homem preso por pedofilia em 2012; DJ Darke Mattos, que hoje usa o nome de DJ Bhering. >

A afilhada da artista, Laura Martins, publicou uma mensagem em seu perfil fechado no Instagram implorando para os fãs deixarem a atriz ficar na casa mais vigiada do Brasil, quando a conexão foi encontrada. “Já entrou no Gshow e votou pra Vitória Strada e pro Matheus Pires ficarem no BBB25? Só quero minha madrinha de casamento de volta em abril”, escreveu ela.>