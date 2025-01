'FILME MELODRAMÁTICO'

Le Monde diz que apagou mais de 21 mil comentários de brasileiros após crítica a Fernanda Torres

Jornal foi atacado nas redes sociais por artigo que chamou a atuação da atriz em Ainda Estou Aqui' de 'monocórdica'

Elis Freire

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 18:54

Fernanda Torres Crédito: Reprodução / Globonews

Após críticas a Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui, o jornal francês Le Monde teve suas redes sociais invadidas por comentários de brasileiros detonando o veículo no último dia 14. Nesta segunda-feira (27), Bruno Meyerfeld, correspondente do "Le Monde” no Brasil, revelou detalhes da situação em sua coluna, Carta de São Paulo. >

"Em dois dias, o jornal teve que apagar cerca de 21.600 comentários [de brasileiros] com conteúdo ofensivo, a maioria do Instagram, em comparação com 700 por dia em tempos normais", disse Meyerfeld.>

Mesmo sendo brasileiro, o correspondente não concordou com boa parte dos comentários que caracterizou como machistas e "mal intencionados". Ele mencionou o comentário de um usuário que comparou franceses a "porcos que nunca tomam banho". Ele ainda refutou que o veículo esteja conspirando a favor de “Emilia Pérez”, um dos longas que concorre ao Oscar com “Ainda Estou Aqui”.>

O jornalista chamou o filme de “melodramático” e criticou o amor ferrenho à filha de Fernanda Montenegro. "Para eles [os brasileiros] é impossível não gostar desse filme melodramático e de estilo consensual, cuja temática ressoa em um Brasil castigado pelo mandato de Jair Bolsonaro", argumentou.>

Polêmica nas redes

Na matéria de página inteira publicada pelo jornal francês, o crítico Jacques Mandelbaum diz que a atuação de Fernanda Torres no filme é "monocórdica". No texto, Mandelbaum desaprovou o que chamou de "focalização melodramática" na figura de Eunice Paiva.>

Após a divulgação da crítica do jornal francês nas redes sociais, brasileiros invadiram as redes do jornal francês para reclamar das críticas direcionadas ao filme e à Fernanda Torres. Em diversas publicações do Le Monde no Instagram, é possível encontrar centenas de comentários em português debochando do veículo.>