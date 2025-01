O OSCAR VEM AÍ?

Quem é apontada como maior rival de Fernanda Torres na disputa pelo Oscar?

Atriz brasileira foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz nesta quinta (23) por sua atuação em ‘Ainda Estou Aqui’

O nome mais esperado pelos brasileiros conseguiu ganhar espaço entre as 5 atrizes indicadas ao Oscar de Melhor Atriz: Fernanda Torres. Após a divulgação da lista pela “Academia do Oscar” nesta quinta (23), o sonho de ver a filha de Fernanda Montenegro ganhar a estatueta da maior premiação internacional do cinema está mais próximo. Mas, quem será que pode ganhar da atriz? >

Vencedora do Globo de Ouro 2025 de Melhor Atriz em filme de comédia ou musical por “A Substância”, Demi Moore apontada pela crítica internacional com principal concorrente de Torres no Oscar, já que a categoria principal de atuação não é dividida em gêneros cinematográficos, como em outras premiações. Fernanda Torres também concorre com Mikey Madison, por “Anora”, Karla Sofía Gascón, por “Emilia Pérez” e Cynthia Erivo, por “Wicked”.>