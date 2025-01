AINDA VEM AÍ?

Fernanda Torres é unanimidade em listas de previsões do Oscar de revistas especializadas

Há dois dias da premiação portais defendem que Academia do Oscar vai indicar atriz por atuação em ‘Ainda Estou Aqui’



Elis Freire

Carol Neves

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 15:42

Fernanda Torres Crédito: Reprodução

Fernanda Torres será indicada ao Oscar? As revistas americanas especializadas em cinema dizem que sim! É unanimidade que a protagonista de “Ainda Estou Aqui” será uma das indicadas ao Oscar de Melhor Atriz, em lista oficial que será divulgada na manhã desta quinta-feira (23) . Portais de grande peso na indústria avaliaram que ela deve ocupar uma das cinco vagas da categoria, de grande concorrência neste ano.

Há dois dias do anúncio dos indicados ao Oscar 2025, a atriz foi citada nas listas de previsões de veículos americanos consolidados, como o site Gold Derby e as revistas Entertainment Weekly, Variety e Vanity Fair. Segundo os sites especializados, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas deverá reconhecer o trabalho da protagonista em “Ainda Estou Aqui”, filme de Walter Salles representante do Brasil na categoria de Melhor Filme de Língua Estrangeira.

Os veículos destacaram que a filha de Fernanda Torres é uma "força" em “Ainda Estou Aqui" e garantiram que o filme teve um ótimo desempenho entre os membros da Academia. Hollywood Reporter, USA Today, Screen Rant e até a renomada inglesa BBC também acreditam nas chances de Torres concorrer a uma estatueta dourada na maior premiação do cinema internacional.

"Tendo ganhado um Globo de Ouro por interpretar a matriarca infatigável no penetrante drama político brasileiro de Walter Salles, Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres agora está na disputa pelo Oscar", pontuou crítico da BBC.

O anúncio oficial dos indicados ao Oscar 2025 acontecerá nesta quinta-feira (23), às 9h30 (horário de Brasília).

Liderança de audiência nos EUA

O filme "Ainda Estou Aqui" alcançou um grande feito ao liderar as bilheterias dos Estados Unidos no último fim de semana no quesito faturamento por sala. Com estreia em apenas cinco salas, localizadas entre Los Angeles e Nova York, o longa iniciou sua jornada em 26º lugar nas bilheteiras, gerando uma arrecadação de US$ 125 mil.

No entanto, o que realmente se destacou foi sua performance por sala. Com uma média de US$ 25 mil por exibição, o filme superou significativamente todos os outros lançamentos, incluindo "O Brutalista", um dos favoritos ao Oscar, que obteve uma média de US$ 5,8 mil por sala.