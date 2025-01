A DOR DO 'E SE?'

Atriz que recusou papel de Fernanda Torres confessa arrependimento: 'doeu bastante'

Mariana Lima foi primeira opção de Walter Salles para interpretar Eunice Paiva em 'Ainda Estou Aqui', que rendeu o Globo de Ouro para a filha de Fernanda Montenegro

Em entrevista ao jornal, a atriz contou que ainda não tinha conseguido assistir ao filme para evitar a sensação de arrependimento. Mariana não deixou de parabenizar o trabalho do diretor e da atriz. " Não consegui [assistir]. Sei que vai bater num lugar de arrependimento... Mas vou ver. Fico super feliz com tudo o que está acontecendo com o filme, mas tenho a sensação de que não era para ser [eu]... Amo o Waltinho. Ele me disse: 'A gente vai fazer um filme juntos, fica tranquila'. Mas, na época, doeu bastante”, contou.

Fernanda Torres conquistou, pela primeira vez para o Brasil, o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama do Globo de Ouro, na noite do último dia 5, em cerimônia realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos. A filha de Fernanda Montenegro concorreu com as atrizes Nicole Kidman (Babygirl), Angelina Jolie (Maria), Kate Winslet (Lee), Tilda Swinton (O Quarto ao Lado) e Pamela Anderson (The Last Showgirl).