COMENTÁRIO EM PROGRAMA

'Um país inteiro me atacando', diz apresentadora argentina que debochou de Fernanda Torres

Brasileiros reagiram aos comentários das três apresentadoras, que criticaram penteado da atriz vencedora do Globo de Ouro

“Uma piada sobre o penteado de uma artista não a desqualifica. Há um país inteiro me atacando com mensagens realmente ofensivas, me ameaçando. Nunca me referi a ela em termos profissionais, nem zombei dela. Receber uma tonelada de insultos é desproporcional", disse Mercedes Cordero.

Tudo começou durante a exibição do programa, quando as três comentavam a escolha do look de Fernanda Torres. A brasileira venceu a premiação por atuar como Eunice Paiva no filme Ainda Estou Aqui.