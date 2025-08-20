PROBLEMAS

Agerba determina suspensão das operações no Terminal Marítimo de Vera Cruz

Segundo a agência, a estrutura da atracação está comprometida

Tharsila Prates

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 18:20

Vera Cruz Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Vera Cruz

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) informou nesta quarta-feira (20) que estão suspensas parcialmente as operações no Terminal Marítimo de Vera Cruz. O motivo é o comprometimento estrutural no píer de atracação, já com dano em um dos cabeços de amarração.

A medida impacta diretamente as operações das linhas hidroviárias no trecho Salvador / Vera Cruz / Salvador, cujo funcionamento regular ficará temporariamente restrito. A agência diz que a medida visa a mitigar riscos à integridade física de usuários, tripulações e demais agentes operacionais.

Ficou estabelecido que, durante o período da ação de recuperação, os serviços hidroviários vão operar em regime de grade horária reduzida, tanto no Terminal Marítimo de Vera Cruz quanto no Terminal Náutico da Bahia (TTNB), assegurando, no entanto, a manutenção de viagens de acordo com o quadro de horários disponibilizado pela agência (ver abaixo).

A Agerba ressaltou que a manutenção do Terminal Marítimo de Vera Cruz é de responsabilidade da empresa Socicam, "concessionária que deixou de adotar tempestivamente as medidas de manutenção necessárias, o que resultou na atual situação de comprometimento estrutural". Após reunião entre as partes, ficou decidido que a data de início dos serviços de recuperação será no próximo dia 5 de setembro.

A agência informou também que seguirá monitorando a situação em articulação com os órgãos competentes, com vistas à adoção das medidas corretivas necessárias e à normalização gradativa das operações.

Confira a grade de horários reduzida:

Horários do Terminal Salvador Crédito: Reprodução/ Agerba