SORORIDADE

Feira gratuita vai reunir 35 artesãs na Doca 1, no bairro do Comércio

Evento acontece na próxima terça-feira (26), das 10h às 17h30

Monique Lobo

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 17:38

Produtos da I Feira Sororidade Crédito: Divulgação

A I Feira Sororidade acontece na próxima terça-feira (26), das 10h às 17h30, na Doca 1 Polo de Economia Criativa, no bairro do Comércio. O evento gratuito vai reunir 35 artesãs e uma variedades de produtos artesanais de alta qualidade.

Promovida pelo Instituto Sororidade (Isoror), a feira integra a programação da Campanha Nacional “Agosto Lilás” de enfrentamento à violência contra a mulher. O propósito da iniciativa é valorizar o artesanato produzido por mulheres, fortalecer redes de apoio, fomentar geração de renda e ampliar a visibilidade do trabalho feminino.

“Um espaço maravilhoso, com uma vista única, vai nos proporcionar uma experiência incrível e de muito aprendizado e empreendedorismo”, pontua a presidente do Isoror, Patrícia Dourado.

Confira alguns dos produtos que vão estar na I Feira Sororidade 1 de 4

Entre os produtos que vão estar disponíveis, vai ser possível encontrar desde joias, semijoias e biojoias à peças em crochê e macramê. Tem ainda criações em madeira e arte sacra, produtos em resina, velas e óleos essenciais, além de novidades em moda íntima, perfumaria e cosméticos. E não é só isso, as artesãs tão vão ofertar peças de vestuário e calçados exclusivos.

Tem também uma variedade de alimentos, incluindo queijos, vinhos, cafés especiais, licores, tortas, brigadeiros e chocolates.