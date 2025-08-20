CORDEL

Festa Literária de Cabaceiras do Paraguaçu começa nesta quinta-feira (21); veja a programação

Evento segue até sábado (23) com diversas atividades

Monique Lobo

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 16:51

“Um Mundo Chamado Cordel” é o tema da Flipar 2025 Crédito: Reprodução

A quarta edição da Festa Literária de Cabaceiras do Paraguaçu (Flipar) 2025 começa nesta quinta-feira (21) e segue até o sábado (23), na cidade de Cabaceiras do Paraguaçu, no Recôncavo baiano. Com o tema “Um Mundo Chamado Cordel”, o evento conta com uma programação que inclui bate-papo literário, lançamento de livro e de cordel, mostra estudantil, contação de história, oficina de cordel, além de apresentações culturais. Tudo gratuito.

No primeiro dia, às 8h30, a Fanfarra Municipal de Cabaceiras vai receber a todos na entrada do Parque Histórico Castro Alves (PHCA), onde vai acontecer a maior parte das atividades. Às 10h, a palestra de abertura traz o tema "Cordel e Patrimônio Imaterial: Por que proteger?”, com Hermano Guanaes, superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na Bahia (IPHAN-Bahia).

Falecido em janeiro deste ano, o cordelista Pedro Braz vai ter uma exposição sobre sua trajetória feita pela artista Tatiana Galeão que será aberta na quinta, às 9h30.

Já na sexta (22), o destaque fica com o bate-papo "Cordel na Sala de Aula: Ferramenta de Ensino e Aprendizagem", com o cordelista, poeta e educador Jotacê Freitas. "Versos, rimas e histórias vão invandir a quarta Flipar. Será maravilhoso!”, afirma Jotacê, que também vai levar folhetos e os livros "Cordel Político Pedagógico" e "Baianadas Retumbantes".

Novidade

Este ano, a feira vai ter um novo espaço, o Flipar+. “Vamos ter um espaço voltado para pessoas com mais de 50 anos, com atividades específicas como aulão e roda de conversa com a jornalista e escritora Márcia Moreira”, conta André Reis, idealizador e coordenador geral do evento.

Participando pela primeira vez, Márcia Moreira destaca o pioneirismo desta iniciativa. “Achei sensacional ter atividades específicas para um público mais velho que, normalmente, carece de programações específicas em eventos literários. Adorei a ideia”, afirma a escritora. Na sexta, ela vai comandar uma roda de conversa seguida de apresentação do seu livro "Vida+Leve".

Além do Parque Histórico Castro Alves, antiga fazenda onde nasceu o poeta abolicionista, a Flipar vai ocupar outros espaços da cidade. Os locais foram rebatizados com nomes de grandes cordelistas. Assim, a quadra do parque se transformou em Espaço Cuíca de Santo Amaro; o auditório virou Espaço Cordelista Antônio Vieira, além dos espaços Juraci Dórea e Patativa do Assaré.

O homenageado Pedro Braz dá nome ao palco principal onde vão acontecer as apresentações musicais. No primeiro dia, às 21h, tem Grupo PsiCORDÉLico, que une cordel a rock, samba, reggae e forró. No dia seguinte, às 19h tem o Salve a Cultura Popular com diversas manifestações culturais do Recôncavo Baiano. Às 21h tem show da banda Recôncavo Experimental com participação de J. Velloso. No último dia tem Priscila Salles, Novo Xote e uma atração surpresa.

Lançamentos

A programação também conta com uma agenda intensa de lançamentos de livros e de folhetos. Na quinta, tem o lançamento do cordel de Franklin Maxado em Homenagem ao cineasta Roque Araújo; além do livro "Caminheiro Prodígio", do poeta cantador Carlos Silva. “É um livro onde misturo crônicas e poesias utilizando a literatura de cordel”, conta Silva.

Na sexta, tem o lançamento do cordel "O ouro da vida", de Luiz Natividade. O cordelista, repentista e violeiro Domingos Santeiro aborda o tema meio ambiente no cordel "Um Olhar Sobre a Consciência Ambiental". Já o sábado conta com três lançamentos na programação: às 11h temo lançamento do livro "Manoel e o Encantado Corde", da escritora Paula Anias; às 11h30 tem lançamento do cordel "Erramos no Simples", da escritora Sandra Rosa da Cruz; e às 12h tem o lançamento do livro "Meus Amores, Minhas Dores", de Juliana Maciel.

A programação ainda inclui mostra estudantil, contação de história e oficina de xilogravura feita em parceria com a Fundação Hansen Bahia e uma oficina de cordel com a cordelista Juliana Maciel.

Para o prefeito de Cabaceiras, Pedro de Paulino, a Flipar já se tornou um dos principais eventos literários do Recôncavo. Em 2024 a festa atraiu um público de mais de 17 mil pessoas e recebeu a visita de estudantes de escolas públicas de cidades como Cachoeira, Governador Mangabeira, Cruz das Almas, entre outras.

Mais informações podem ser encontradas no perfil do evento no Instagram ou no site oficial.

Programação

QUINTA-FEIRA (21):

ENTRADA DO PARQUE

08h30 - Fanfarra Municipal de Cabaceiras - FAMUCAP sob a regencia do professor Luis Fernando.

09h00 – Discissão dum Fiscal com a Fateira (Mambembe Companhia de Teatro)

13h00 - INTERVENÇÃO ARTÍSTICA com Luis do Cordel

09h30 -Abertura da Exposição VIDA E OBRA DE PEDRO BRAZ -um artista da Terra com homenagem em Cordel a Pedro Braz por Tatiane Galeão com a presença da filha Barbara Caroline Boamorte Braz.

ESPAÇO CORDELISTA ANTÔNIO VIEIRA (AUDITÓRIO DO PARQUE HISTÓRICO CASTRO ALVES)

10h00 - ABERTURA OFICIAL com PREFEITO, AUTORIDADES, ORGANIZADORES E CURADOR

10h30 - PALESTRA DE ABERTURA: "Cordel e Patrimônio Imaterial: Por que proteger? ”

Com Hermano Guanaes -Superintendente do IPHAN -Bahia

Mediação: Historiador e Presidente do Instituto Preservar Mário Lima

12h00 – Intervalo para Almoço

14h00 – BATE PAPO LITERÁRIO com o tema: “O Que é o Cordel na Literatura Popular “com o Cordelista e Xilógrafo Franklin Maxado.

15H30 - FALA EDUCAÇÃO com o tema: A Cultura Popular como ferramenta educativa com a professora e conselheira Dinalva Melo Nascimento.

17h00 – LANÇAMENTO DE CORDEL de Franklin Maxado em Homenagem ao cineasta Roque Araújo. 17h30 - LANÇAMENTO DE LIVRO DO POETA CANTADOR Carlos Silva: Caminheiro Prodígio.

18h00 - Abertura da Exposição XILOGRAVURAS DE HANSEN BAHIA – 70 anos na Bahia!

ESPAÇO CUÍCA DE SANTO AMARO (QUADRA DO PARQUE HISTÓRICO CASTRO ALVES)

09h00 – CONTAÇÃO DE HISTÓRIA com o tema: “Era uma vez Cabaceiras… Um lugar de histórias e sonhos” (Creche Humberto Oliveira Silva).

09h30-MOSTRA ESTUDANTIL: “ Isso é poesia ” trazendo afirmações em formas de repente e uma homenagem a Pedro Braz (estudantes do Centro Educacional Professor Agnaldo Viana Pereira -CEPAVP e o coletivo NÓSPOESIA/Governador Mangabeira)

10h00 – INTERVENÇÃO ARTÍSTICA – Vida e Obra de Pedro Braz e apresentação do Cordel “Além do Espelho ”(Estudantes do Colégio Estadual Albérico Gomes Santana – Anexo I - Geolândia e Sede)

10H30 - MOSTRA ESTUDANTIL - Pedro Braz - Um passeio pelos seus versos de Cordel (Escola Municipal Carlos Pereira).

12h00 – Intervalo de almoço.

13h30 – CONTAÇÃO DE HISTÓRIA - Primaverando - (Gal Santos - Coordenadora Pedagógica).

14h30 - INTERVENÇÃO ARTÍSTICA - Toda voz merece ser lida: inclusão, diversidade e literatura (NAPE - Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado).

15h00 - MOSTRA ESTUDANTIL - Pedro Braz - Um passeio pelos seus versos de Cordel (Escola Municipal Carlos Pereira).

ESPAÇO JURACI DÓREA (POUSO ADELAIDE)

09h00 às 11h00 – OFICINA DE XILOGRAVURA em parceria com a Fundação Hansen Bahia (Cachoeira-Ba)

14h00 às 16h00 – OFICINA DE XILOGRAVURA em parceria com a Fundação Hansen Bahia (Cachoeira-Ba)

ESPAÇO POETA PATATIVA DO ASSARÉ – CASA SERTANEJA

18h30 -ARRASTAPÉ DO CORDEL com Intervenção Poética do grupo CORDELÂNCIA DO SERTÃO

PALCO CORDELISTA PEDRO BRAZ – FRENTE DO PARQUE HISTÓRICO CASTRO ALVES

20h00 – INTERVENÇÃO ARTÍSTICA com Luis do Cordel

21h00 – SHOW: Grupo PsiCORDÉLico, que une cordel a rock, samba, reggae e forró — buscando expressar política, cultura e cotidiano do Cordelista e Curador do Festival Kitute Coelho

SEXTA-FEIRA (22):

ENTRADA DO PARQUE

08h30 - Fanfarra FANJ do Colegio Estadual Joao Batista – Muritiba sob a regência dos professores Ovideo Conceição e Raul Santos.

08h30 – Discussão dum Fiscal com a Fateira (Mambembe Companhia de Teatro)

13h30 -Quadrilha do Colégio Poeta Castro Alves

ESPAÇO CORDELISTA ANTÔNIO VIEIRA (AUDITÓRIO DO PARQUE HISTÓRICO CASTRO ALVES)

09h00 – BATE PAPO LITERÁRIO com o tema: "Cordel na Sala de Aula: Ferramenta de Ensino e Aprendizagem" com o cordelista, poeta e educador Jotacê Freitas.

10h30 – FALA JUVENTUDE com tema "O Cordel como Linguagem de Inclusão: Vozes das Periferias" com o cordelista, poeta Kitute Coelho.

12h – Intervalo para Almoço

14h -BATE PAPO LITERÁRIO com o tema: “Música e Cordel no contexto da sala de aula” com Carlos Silva Cantador.

15h30 -FALA EDUCAÇÃO com o tema: “Políticas Culturais para a literatura de Cordel na Bahia “ com o Diretor Geral da Fundação Pedro Calmon, Sandro Magalhães com participação de estudantes da Rede Estadual de Ensino.

17h00 – LANÇAMENTO DO CORDEL: “O ouro da vida ao mel” de Luiz Natividade.

17h30 -LANÇAMENTO DE CORDEL: “Um Olhar Sobre a Consciência Ambiental” do Cordelista, Repentista e Violeiro Domingos Santeiro.

ESPAÇO CUÍCA DE SANTO AMARO (QUADRA DO PARQUE HISTÓRICO CASTRO ALVES)

09h00 – CONTAÇÃO DE HISTÓRIA com o tema: “ Era uma vez Cabaceiras… Um lugar de histórias e sonhos” com participação de Professores e Estudantes da Creche Humberto Oliveira Oliveira Silva.

10h00-INTERVENÇÃO ARTÍSTICA :O Pequeno Príncipe Preto com a professora Rosângela Souza - Coordenadora Pedagógica da Escola Domingos Ribeiro.

10H30 - MOSTRA ESTUDANTIL – “ O laço de fita” com participação de Professores e Estudantes do Colégio Municipal Poeta Castro Alves. 12h00 - Intervalo Almoço.

13h30 – CONTAÇÃO DE HISTÓRIA - A dona baratinha em cordel com Taiz Galeão - Coordenadora Pedagógica da Escola Municipal Percelina de Freitas.

14h30 - INTERVENÇÃO ARTÍSTICA – Cordel: “Cabaceiras do Paraguaçu: Cidade Literária” com participação dos Professores e Estudantes da Educação em Tempo Integral.

15h00 - MOSTRA ESTUDANTIL –“ O laço de fita “ com participação de Professores e Estudantes do Colégio Municipal Poeta Castro Alves.

15h30 - MOSTRA ESTUDANTIL - Apresentação de dança: Vivendo o Nordeste através da dança - estudantes do Colégio estadual Albérico Gomes Santana - Sede

ESPAÇO JURACI DÓREA (POUSO ADELAIDE)

10h00 às 11h00 – OFICINA DE CORDEL com Juliana Maciel 15h00 às 16h00 – OFICINA DE CORDEL com Juliana Maciel

ESPAÇO POETA PATATIVA DO ASSARÉ – CASA SERTANEJA

18h00 -ARRASTAPÉ DO CORDEL com Intervenção Poética do grupo CORDELÂNCIA DO SERTÃO

PALCO CORDELISTA PEDRO BRAZ – FRENTE DO PARQUE HISTÓRICO CASTRO ALVES

19h00– SALVE A CULTURA POPULAR em comemoração ao Dia Nacional da Cultura Popular com apresentação de manifestações culturais do Recôncavo Baiano.

21h00 – SHOW da Banda Recôncavo Experimental com Gustavo Caribé e participação de J.Velloso e Raimundo Sodré

SÁBADO (23):

ENTRADA DO PARQUE

08h30 – Discissão dum Fiscal com a Fateira (Mambembe Companhia de Teatro)

ESPAÇO CORDELISTA ANTÔNIO VIEIRA (AUDITÓRIO DO PARQUE HISTÓRICO CASTRO ALVES)

09h -PALESTRA: A importância de Pedro Braz na Literatura de Cabaceiras com Barbara Caroline Boamorte Braz.

10h – BATE PAPO LITERÁRIO com o tema : ”Cordel e Identidade Cultural Nordestina” com o pesquisador, cordelista e poeta Antonio Barreto.

11h00 – LANÇAMENTO DE LIVRO: “Manoel e o Encantado Cordel” da escritora Paula Anias 11h30 LANÇAMENTO DE CORDEL: “Erramos no Simples” da escritora Sandra Rosa da Cruz 12h00 -LANÇAMENTO DE LIVRO: “ Meus Amores, Minhas Dores” de Juliana Maciel

LANÇAMENTO DE LIVRO

13h00– intervalo para almoço

ESPAÇO POETA PATATIVA DO ASSARÉ – CASA SERTANEJA

15h00 – AULA SHOW SERTANEJA com os CALDOS DE KAREN

16h00 - Espetáculo “ O Nordeste é Arabe” do Studio Belly Cruz com a música "Aquarela Nordestina" de Luiz Gonzaga.

16h20 - Aula Espetáculo com o Mestre da Literatura Popular, Chico Pedrosa com recital de cordéis e contação de causos.

17h00 – Espetáculo “ Arco-íris do Cangaço” do Studio Belly Cruz com a música "Xaxado no chiado” de Lucy Alves e Elba Ramalho.

PALCO CORDELISTA PEDRO BRAZ – FRENTE DO PARQUE HISTÓRICO CASTRO ALVES

21h00 – INTERVENÇÃO ARTÍSTICA com Kitute Coelho

22h00 – SHOW PRISCILA SALES E NOVO XOTE