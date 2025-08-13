Acesse sua conta
Labfoto da Facom estreia exposição em museu de Salvador no próximo dia 19

A mostra é resultado da oficina de imagens com pessoas em privação de liberdade em uma unidade feminina na Bahia

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 19:16

Labfoto estreia exposição no MAC_BAHIA no Dia Mundial da Fotografia
Labfoto estreia exposição no MAC_Bahia no Dia Mundial da Fotografia Crédito: Divulgação

O Laboratório de Fotografia da Faculdade de Comunicação da Ufba (Labfoto), em parceria com o Núcleo de Estudos sobre Sanção Penal (Nesp) da Faculdade de Direito da Ufba, apresenta a exposição fotográfica “Daqui de Dentro” no próximo dia 19, às 17h, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_BAHIA). 

A mostra é resultado da oficina de imagens com pessoas em privação de liberdade em uma unidade feminina na Bahia, entre novembro de 2024 e janeiro de 2025.

"Daqui de Dentro" é composta por 119 imagens. São fotogramas (imagens reveladas com químicos), pinholes (fotografias feitas com lata de alumínio), fotografias digitais em grandes dimensões para abordar questões como imagem e identidade, pertencimento e justiça. Com entrada gratuita, a visitação segue aberta ao público até dia 31 de agosto, das 10h às 20h.

Labfoto da Facom extreia exposição no MAC_Bahia

A exposição fotográfica ‘Daqui de Dentro’ estreia dia 19 de agosto por Divulgação/ Labfoto
A oficina ocorreu entre novembro de 2024 e janeiro de 2025 em uma unidade prisional feminina na Bahia por Divulgação/ Labfoto
"Daqui de Dentro" é composta por 119 imagens. por Divulgação/ Labfoto
Labfoto estreia exposição no MAC_BAHIA no Dia Mundial da Fotografia por Divulgação
A exposição fotográfica ‘Daqui de Dentro’ estreia dia 19 de agosto por Divulgação/ Labfoto

O professor Rodrigo Rossoni, coordenador do Labfoto e um dos curadores da mostra, explica que o projeto é um importante exercício de pensamento visual, já que visa discutir, por meio de processos artesanais e atuais da fotografia, a condição da identidade da mulher encarcerada. “Cada fragmento da exposição é um signo em ebulição que carrega em si uma discussão muito intensa entre imagem e identidade.”

Alessandra Prado, professora e coordenadora do Nesp, diz que “a sensibilidade, o lúdico e o diálogo se firmaram fazendo com que os encontros fossem um momento de “saída da prisão”. De lá de dentro percebemos que a atividade foi desejada e a participação ocorria exatamente por conduzir para fora do encarceramento e de seus desdobramentos.” Para ela, a exposição é o registro de uma atividade que proporcionou diálogo, partilha de afeto, aprendizagens e reflexões.

“Daqui de Dentro” estreia no Dia Mundial da Fotografia, em homenagem à data em que foi oficializada a invenção do primeiro equipamento fotográfico moderno, o daguerreótipo.

Serviço:

O quê: Exposição fotográfica Daqui de Dentro

Quando: Abertura no dia 19/8, às 17h,

Visitação de 20/8 a 31/8, das 10h às 20h

Onde: Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_BAHIA), na Rua da Graça, 284

Valor: Entrada gratuita

Programação:

23/08 (sáb), às 16h - Roda de conversa: prática educativa e fotografia

24/08 (dom), às 16h - Oficina de caixa mágica

26/08 (ter), às 16h - Roda de conversa: sentido de justiça

30/08 (sáb), às 16h - Roda de conversa: direitos humanos e privação da liberdade

