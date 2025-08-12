LEGADO

Exposição celebra obra do fotojornalista baiano Evandro Teixeira

Mostra vai estar disponível para visitação a partir da próxima semana, no M.E. Ateliê da Fotografia

Monique Lobo

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 21:12

Obra de Evandro Teixeira Crédito: Evandro Teixeira/Divulgação

O M.E. Ateliê da Fotografia homenageia o legado do fotojornalista baiano Evandro Teixeira em uma exposição inédita que será aberta na próxima semana. A vernissage acontece na terça-feira (19), às 19h30, e será aberta só para convidados.

O espaço, que fica na Ladeira do Boqueirão, número 6, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, vai abrigar a mostra intitulada “Uma Foto para Evandro” até o dia 5 de outubro. A entrada é gratuita e a visitação vai poder ser feita de sexta a domingo, das 16h às 19h. Lá, vai ser possível conferir obras de 25 fotógrafos que celebram um dos maiores nomes do fotojornalismo brasileiro.

São eles: Ana Kruschewsky, André Arruda, Antônio Olavo, Beto Skeff, Carlos Vitória, Cláudio das Virgens, Fernanda Vasconcellos, Gustavo Goes, Jayme Lemos, Juray Castro, Lany Cruz, Luiz Bhering, Marcelo Edigton, Marco Antônio Cavalcante, Marcos Eduardo Neves, Mário Edson, Marta Suzi, Milena Palladino, Orlando Brito, Pedro D´Ávila, Reinaldo Giarola, Rogério Reis, Silvana Lima, Thereza Eugênia e Valter Lessa. A curadoria é do fotógrafo Mário Edson.

Reconhecido internacionalmente, o legado de Evandro fio eternizado até em versos de Carlos Drummond de Andrade. Autor de uma das fotografias mais emblemáticas da Ditadura Militar Brasileira, ele participou de perto de eventos históricos do país, desde à tomada do Forte de Copacabana pelos militares, em 1° de abril de 1964, aos protestos do movimento estudantil em 1968, no Rio de Janeiro. Ao longo de sua carreira, recebeu diversos prêmios por suas fotos e livros publicados, em especial, dois prêmios Nikon, Unesco e da Sociedade Interamericana de Imprensa. Em 1994 seu currículo foi incluído na Enciclopédia Suíça de Fotografia.