RESISTÊNCIA E MEMÓRIA

Exposição no Muncab revela força da mulher preta nas artes plásticas

'Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira' fica em cartaz até o dia 31 de agosto e reúne obras de 69 artistas

A presença feminina negra na arte brasileira é evidenciada na exposição Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira, em cartaz no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), que entra na reta final de visitação. A mostra, que segue até 31 de agosto, reúne obras de 69 artistas de diferentes regiões do país, entre eles, 32 mulheres que traduzem, em imagens e gestos, narrativas coletivas de resistência e memória. >

Idealizada pelo curador Deri Andrade, a exposição é resultado de um processo iniciado pelo Projeto Afro, plataforma de mapeamento e difusão da produção artística afro-brasileira. “Essa exposição é uma tentativa de reescrever a história da arte no Brasil, incluindo vozes que foram sistematicamente apagadas. No mês de julho, isso se intensifica com a potência das mulheres negras presentes em cada núcleo da mostra”, afirma Deri.>