BARROCO

Museu da Misericórdia abriga nova exposição de Chico Mazzoni

Intitulada "Excelsos Excessos – Reciclagem do Barroco", a mostra será aberta nesta sexta (1º)

A nova exposição do artista plástico baiano Chico Mazzoni, que será inaugurada nesta sexta-feira (1º), às 18h, no Museu da Misericórdia da Bahia, na Praça da Sé, em Salvador, reúne o sagrado, o profano e o afro-brasileiro. >

Intitulada "Excelsos Excessos – Reciclagem do Barroco", a mostra conta com 28 telas repletas de simbologias e representações, que estarão integradas às preciosas peças do acervo do museu. “O necessário contraponto entre o barroco legítimo e as minhas interpretações contemporâneas dele, esperando que isto traga ao público revelações inesperadas”, avalia Mazzoni. >