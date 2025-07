EXPOSIÇÃO

Exposição revela produção de Mario Cravo Neto antes de se consagrar

Mostra na Caixa Cultural reúne trabalhos criados entre 1966 e 1975

Pensando nisso, Christian decidiu selecionar as fotografias produzidas pelo pai, Mario Cravo Neto (1947-2009), para a exposição Sob o Sol da Bahia, que será aberta hoje na Caixa Cultural, às 19h. As peças selecionadas foram produzidas principalmente entre 1966 e 1975, quando a identidade artística de Cravo Neto estava em formação. “Claro que o artista permanece em evolução, mas parei em 1975 por causa de um acidente de carro que ele sofreu naquele ano e, a partir dali, ele começou a se voltar para a fotografia. A produção de escultura e pintura diminuiu, porque, com as sequelas do acidente, ele diminuiu a força física e a mobilidade”, observa Christian.>