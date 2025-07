PASSEIO

Museu em Salvador abre exposição com 100 bancos cerimoniais de 39 etnias indígenas

Mostra gratuita 'Bancos Indígenas do Brasil: Rituais' estreou na sexta-feira (18)

O Museu de Arte da Bahia (MAB) apresenta a exposição 'Bancos Indígenas do Brasil: Rituais', com 100 bancos cerimoniais de 39 etnias indígenas brasileiras, em um recorte inédito que destaca a sofisticação estética e a profundidade ritual desses objetos. >

Após passar por cidades como São Paulo, Brasília e Belo Horizonte, a exposição desembarcou em Salvador na última sexta-feira (18), com peças esculpidas por diferentes povos indígenas do Brasil e que são mais do que objetos utilitários, porque desempenham papel central em rituais de cura, cerimônias de iniciação, festas de colheita e homenagens aos ancestrais.>