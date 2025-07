PROCURADO

Saiba quem é o novo integrante do Baralho do Crime da SSP

Catálogo reúne os foragidos mais perigosos do estado

Maysa Polcri

Publicado em 31 de julho de 2025 às 15:01

Homem é um dos mais procurados pela polícia na Bahia Crédito: Divulgação

O Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), ferramenta que reúne os foragidos mais perigosos do estado, ganhou um novo integrante nesta quinta-feira (31). Trata-se de Cristiano Melo dos Santos, conhecido como 'Camisa 11' e 'Tatai'. O homem representa o novo Dez de Paus do catálogo. >

O homem é apontado como uma das liderança do tráfico de drogas na Bahia, sendo responsável por comandar o envio de entorpecentes de São Paulo para municípios baianos. A atuação do foragido se dá principalmente em Salvador e em Dias D'Ávila, de acordo com informações da Polícia Civil. >

Cristiano Melo também é procurado por porte ilegal de arma e associação para o comércio ilegal. Informações sobre o paradeiro do homem foragido podem ser fornecidas para a polícia através do Disque Denúncia (telefone 181). A Secretaria de Segurança Pública também recebe denúncias através do site do Baralho do Crime. Não é preciso se identificar. >