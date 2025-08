LESÃO CORPORAL

Mãe é detida por agredir filho com autismo dentro de escola na Bahia

Conselho Tutelar foi acionado e acompanha a criança

Uma mulher foi detida por suspeita de agredir o filho dentro de uma escola no bairro Baraúnas, em Brumado, no centro-sul baiano, na terça-feira (29). O caso é investigado como lesão corporal. >

Policiais militares do 24º Batalhão (BPM) foram acionados, mas, ao chegarem, a mulher e a criança já tinham retornado para casa. Buscas foram feitas e, com o apoio do Conselho Tutelar, a dupla foi encontrada e encaminhada à delegacia local, onde a ocorrência foi registrada.>