EM SALVADOR

MP-BA garante inclusão de nome social em carteira de identidade de pessoas autistas

Nome social e o sexo, conforme identidade de gênero, podem ser informados no novo modelo de formulário

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) garantiu a inclusão do nome social na Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista emitida pelo município de Salvador. A partir de agora, o nome social e o sexo, conforme identidade de gênero, podem ser informados no novo modelo de formulário disponibilizado pela Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre) para inserção no cadastro.>