MUDANÇA

Estacionamento da Ufba terá fiscalização da Transalvador; entenda

Quem descumprir alterações estará sujeito a multa

Millena Marques

Publicado em 19 de junho de 2025 às 15:09

Hupes Crédito: Divulgação

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) anunciou novas regras para o estacionamento ao longo da via principal de circulação do campus do Canela, na região do entorno ao Hospital Universitário Prof. Edgard Santos (Hupes. As mudanças foram divulgadas na quarta-feira (18). >

De acordo com o comunicado oficial, publicado nas redes sociais, o estacionamento passará por mudanças para adequação à legislação, que determina que vias de acesso a prédios devem estar desobstruídas para o trânsito livre de veículos, especialmente ambulâncias, e acionamento do Corpo de Bombeiros em caso de necessidade – por exemplo, o combate a incêndios. A área de acesso às unidades é via pública, por isso, a partir de 01 de julho, veículos estacionados em locais proibidos serão multados e removidos pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).>

A partir do dia 20 de junho, a Transalvador já inicia a fiscalização em caráter educativo, contudo, veículos estacionados no passeio ou que bloqueiem a passagem de outros veículos já sofrerão as penalidades cabíveis. >