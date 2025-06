VAI PEGAR A ESTRADA?

Saiba como evitar engarrafamentos quilométricos na BR-324 durante o feriadão

Estimativa da PRF é de que 1,5 milhão de veículos passem pela rodovia, segunda a Polícia Rodoviária Federal (PRF)

O São João é o feriado com maior movimentação nas estradas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Conforme os dados dos últimos anos, a circulação nas rodovias federais da Bahia no mês de junho atinge uma média de aproximadamente 5,2 milhões de veículos. Para evitar os engarrafamentos quilométricos, o ideal é evitar os horários de pico. >