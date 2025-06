HAJA PACIÊNCIA

São João: veja os dias e trechos com maior previsão de engarrafamento na Bahia

É esperado alto fluxo de veículos nas rodovias que dão acesso ao interior do estado

Esther Morais

Publicado em 16 de junho de 2025 às 09:47

BR-324 Crédito: Divulgação ViaBahia

Viajar para o interior no São João é bom, mas pegar engarrafamento na ida e volta dá sempre uma dor de cabeça. Para este ano, é esperado um alto fluxo de veículos nas rodovias que dão acesso ao interior do estado já a partir de quarta-feira (18). >

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o movimento de ida deverá ser pulverizado entre os dias 18, 19 e 20. Já o fluxo de retorno tende a se concentrar principalmente no dia 25 (quarta-feira da próxima semana), quando é previsto o maior volume de veículos voltando para a capital e demais regiões metropolitanas.>

Há ainda uma grande possibilidade de formação de congestionamentos e longas retenções nos principais corredores viários, como:>

BR-324, no trecho de saída de Salvador;>

BR-116, com foco no anel viário de Feira de Santana;>

BR-101, que dá acesso a municípios como Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus e outras cidades que concentram grandes festas juninas.>

Conforme os dados dos últimos anos, a circulação nas rodovias federais da Bahia no mês de junho atinge uma média de aproximadamente 5,2 milhões de veículos. Somente no período específico de 20 a 25 de junho, que corresponde aos dias de maior deslocamento para os festejos de São João, mais de 1,13 milhão de veículos transitam pelas rodovias que cruzam o estado.>

O aumento expressivo no fluxo impacta especialmente as rodovias que ligam a capital e as principais cidades do interior, conhecidas por sediar tradicionais festas juninas. Em junho de 2024, esses foram os números de passagens de veículos nas rodovias com fluxos mais intensos:>

BR-324 – 1.595.510 passagens de veículos>

BR-116 – 1.235.103 passagens>

BR-101 – 1.099.985 passagens>

BR-407 – 827.509 passagens>

BR-242 – 334.444 passagens>

BR-110 – 202.172 passagens>

PRF faz alertas

A PRF reforça que determinadas condutas colocam vidas em risco e serão alvo de fiscalização rigorosa durante todo o período da operação. >

Entre os comportamentos mais recorrentes no período junino estão transitar e ultrapassar pelo acostamento — duas infrações gravíssimas, que comprometem gravemente a segurança viária:>

Transitar pelo acostamento é infração gravíssima prevista no Art. 193 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com multa no valor de R$ 293,47 (multiplicada por 3: R$ 880,41) e 7 pontos na CNH. O acostamento deve ser preservado para veículos em situação de emergência, como ambulâncias e viaturas.>

Ultrapassar pelo acostamento é ainda mais grave. Prevista no Art. 202, inciso I, do CTB, essa infração gravíssima resulta em multa multiplicada por 5 (R$ 1.467,35) e também gera 7 pontos na CNH. Além de incorreta, essa manobra surpreende outros motoristas, elevando o risco de colisões laterais ou frontais.>

As equipes estarão equipadas com etilômetros, popularmente conhecidos como bafômetros, para realizar testes de alcoolemia nos condutores. É importante destacar que:>

Quem dirige após consumir álcool coloca em risco a própria vida e a de todos que trafegam pelas rodovias;>

Além de configurar uma infração de trânsito, dependendo do teor alcoólico detectado, o condutor pode ser enquadrado no crime de embriaguez ao volante;>

Recusar-se a realizar o teste do etilômetro também é considerado infração gravíssima, com multa pesada e suspensão do direito de dirigir.>

Outras infrações que agravam os riscos nas rodovias e estarão sob fiscalização reforçada incluem:

Ultrapassagens proibidas ou forçadas;>

Excesso de velocidade;>

Uso de celular ao volante;>

Desuso do cinto de segurança por qualquer ocupante;>