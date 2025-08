TRAGÉDIA

Acidente deixa um morto após caminhão carregado com manga tombar em estrada da Bahia

Caso foi registrado em trecho da BR-330 que passa em Jequié

Um homem identificado como Adriano Di Gregório Vieira, de 45 anos, morreu em um acidente registrado na BR-330, no trecho de Jequié, no sudoeste da Bahia. A vítima estava dirigindo um caminhão carregado de manga quando o veículo tombou na estrada na manhã de domingo (3). >

Com o tombamento, o corpo de Adriano acabou ficando preso dentro do caminhão e ele só foi retirado, já sem vida, após o trabalho do Corpo de Bombeiros. O caminhoneiro foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Jequié para passar por perícia e ser requisitado pela família. >