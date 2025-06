DESESPERO

Homem fica soterrado após casa desabar em Simões Filho

Caso aconteceu no Loteamento Jardim Renatão

Um homem ficou soterrado após uma casa desabar no Loteamento Jardim Renatão, em Simões Filho, na Grande Salvador, na manhã desta quinta-feira (19). A vítima foi resgatada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde do morador. >