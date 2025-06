VAI ESFRIAR

Salvador terá uma das temperaturas mais baixas do ano nesta semana; confira

Previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Vai esfriar ainda mais! Salvador terá uma das temperaturas mais baixas do ano nesta semana, de acordo com a previsão do tempo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A capital baiana deve registrar 21 ºC nesta sexta-feira (20). >

A menor temperatura do ano foi registrada no dia 9 de junho, na Praia do Flamengo – Parque das Dunas, com 19 °C, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal). >