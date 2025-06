TRAGÉDIA

Quatro amigos morrem em acidente na BR-242 após voltar de festa junina na Bahia

Vítimas moravam em Seabra e retornavam de Iraquara, na Chapada Diamantina

Quatro amigos morreram em um acidente no trecho da BR-242, em Seabra, na Chapada Diamantina, nesta terça-feira (17). O carro onde estavam bateu de frente com uma carreta enquanto retornavam de uma festa de São João. >

De acordo com nota publicada pela prefeitura de Seabra, Bianca Ferraz Machado, Cleiton Oliveira de Souza, Cleitiana Rodrigues e Kaique Souza, moradores do município, retornavam dos festejos juninos em Iraquara, cidade vizinha. >

“Neste momento de tristeza, a Prefeitura de Seabra se solidariza com os familiares, amigos e todos que sofrem essa perda. Que a fé e o carinho da nossa gente sejam consolo para os corações enlutados”, diz trecho da nota. >

Segundo informações da TV Bahia, os socorristas do Anjos da Chapada informaram que o carro invadiu a contramão e atingiu a carreta às 4h30. Os quatro amigos morreram na hora. “Vidas interrompidas de forma inesperada, deixando quatro famílias em luto e uma cidade inteira tomada pela tristeza”, diz ainda nota da prefeitura. >

A reportagem tentou contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas não obteve sucesso. A 1ª Delegacia Territorial (DT/Seabra) investiga as circunstâncias do acidente.>