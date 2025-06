PIRAJÁ

Operação com drone aquático busca corpos de jovens executados em ferro-velho

Veículo subaquático não tripulado é utilizado na Barragem do Cobre para auxiliar os mergulhadores

Millena Marques

Publicado em 17 de junho de 2025 às 08:53

Operação da Polícia Civil na Barragem do Cobre Crédito: Pedro Moraes/Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia iniciou uma nova etapa das buscas pelos corpos de Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento, de 24 anos, e Matusalém Lima Muniz, de 25, desaparecidos no 4 de novembro de 2024, no bairro de Pirajá, em Salvador. Ação foi iniciada nesta terça-feira (17).



As buscas são realizadas na Barragem do Cobre, com o uso de um drone aquático, veículo subaquático não tripulado que auxilia os mergulhadores na varredura de áreas de difícil acesso, devido à profundidade e à presença de lama. O equipamento é operado remotamente por um programador especializado.

A ação é realizada de forma integrada entre o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o Corpo de Bombeiros Militar e a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Conforme apontam as investigações, eles teriam sido torturados e mortos no galpão de um ferro-velho. O empresário Marcelo Batista Silva participou pela primeira vez da audiência de instrução e julgamento sobre a execução dos dois funcionários do seu ferro-velho nesta segunda-feira (16). A audiência foi realizada no Fórum Criminal, em Sussuarana, e durou cerca de quatro horas.

Marcelo Batista não prestou depoimento, mas acompanhou o que foi dito por três testemunhas. Segundo o advogado Sandro Reis, que representa as famílias das vítimas, o empresário será o último a ser ouvido, após o depoimento de todas as testemunhas de defesa e acusação.