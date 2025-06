CRIME

Dono de ferro-velho comparece a audiência após passar sete meses foragido

Marcelo Batista Silva é acusado de ser o mandante da execução de dois funcionários

O empresário Marcelo Batista Silva participou pela primeira vez da audiência de instrução e julgamento sobre a execução de dois funcionários do seu ferro-velho nesta segunda-feira (16). A audiência foi realizada no Fórum Criminal, em Sussuarana, e durou cerca de quatro horas. >

Marcelo Batista não prestou depoimento, mas acompanhou o qeu foi dito por três testemunhas. Segundo o advogado Sandro Reis, que representa as famílias das vítimas, o empresário será o último a ser ouvido, após o depoimento de todas as testemunhas de defesa e acusação. >

Nesta segunda-feira (16), foram ouvidos dois familiares de Paulo Daniel Pereira e o primo de Matusalém Silva Muniz. As vítimas eram funcionárias de Marcelo Batista e desapareceram em novembro do ano passado, em Pirajá. O empresário Marcelo Batista Silva é acusado de ser o mandante e de ter participado da execução de Paulo e Matusalém. >

Marcelo Batista Silva se apresentou à polícia no dia 9 de junho , após passar sete meses foragido. A defesa do acusado entrou com um pedido de liberdade provisória, que foi aceito pelo juiz Vilebaldo José de Freitas Pereira. A decisão impôs a Marcelo medidas cautelares como uso de tornozeleira eletrônica, compromisso de comparecer mensalmente em juízo, manter endereço atualizado e participar da sessão de julgamento do Júri, se houver. >

Familiares dos dois jovens contaram ao CORREIO que Paulo e Matusalém trabalhavam no ferro-velho há três semanas quando desapareceram. O trabalho não tinha vínculo formal e os dois nunca tinham comentado sobre situações de violência envolvendo o dono da empresa. A única reclamação era sobre as condições de trabalho. >

Quatro dias depois do desaparecimento dos funcionários, a polícia entrou no ferro-velho para procurá-los após cães farejadores indicarem que Paulo Daniel esteve no local antes de desaparecer. Três dias depois das buscas, a Polícia Civil pediu a prisão de Marcelo e a fuga do empresário foi iniciada. Em janeiro, dois policiais militares foram presos acusados de envolvimento no desaparecimento e morte dos funcionários.>