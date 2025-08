VAI DAR PRAIA?

Veja como fica o tempo em Salvador nesta semana

Neste domingo (3), soteropolitanos aproveitaram a trégua nas chuvas para curtir o mar da Boa Viagem

Os soteropolitanos viram o céu permanecer aberto durante a maior parte deste domingo (3), apesar da presença de algumas nuvens. Com a trégua nas chuvas, os amantes da praia aproveitaram para curtir o banho de mar em regiões como Boa Viagem, na Cidade Baixa. Ao longo desta semana que se inicia, o tempo deve seguir com sol, embora pancadas de chuva possam ocorrer esporadicamente.>

A previsão do tempo para quinta-feira (7) é de céu nublado com chuva de manhã e no começo da tarde. As nuvens diminuem e o sol aparece. A temperatura máxima será de 26ºC e a mínima de 22ºC.>