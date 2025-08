VIOLÊNCIA

Mais um tiroteio termina com suspeito morto no Engenho Velho da Federação

Região acumula ao menos três registros de troca de tiros em menos de um mês

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de agosto de 2025 às 20:20

Polícia apreendeu drogas e uma pistola Crédito: Divulgação

Uma ação policial no início da tarde deste domingo (3) terminou com a morte de um homem de 38 anos em Salvador. Segundo a Polícia Militar, ele é suspeito de tráfico de drogas e foi encontrado com uma arma de fogo, munições e drogas. O confronto ocorreu na localidade do Forno, no Engenho Velho da Federação. A região já registrou ao menos três tiroteios em menos de um mês.>

A vítima deste domingo foi identificada como Alisson Damasceno Souza, de 38 anos. A equipe da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT/Rondesp) afirma que foi recebida a tiros ao se deparar com um grupo de homens armados. >

Após a troca de tiros, um suspeito foi encontrado ferido e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos. "Com ele, foram apreendidos uma pistola 9mm com munições, 73 pinos de cocaína, cinco porções de maconha, 24 pedras de crack e um coldre para armas de fogo, que foram encaminhados para o registro da ocorrência junto à Polícia Civil", informou a PM, em nota.>

Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição estava em patrulhamento tático na região do Engenho Velho da Federação, quando um grupo de homens armados alvejaram os policiais com disparos de arma de fogo. No confronto, um suspeito foi atingido e socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde não resistiu. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Uma pistola e porções de entorpecentes foram apresentadas na unidade policial especializada pelos militares. A morte foi registra na Delegacia de Homicídios Múltiplos.>

Em menos de um mês, outros dois tiroteios foram registrados no Engenho Velho da Federação. No dia 24 de julho, traficantes e policiais militares entraram em confronto no Parque São Braz. A troca de tiros aconteceu na Rua Engenheiro Almiro Queiroz, no Conjunto 21, próximo a um condomínio residencial, envolvendo policiais do Comando de Policiamento de Missões Especiais (CPME) e do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (Bpatamo), no final da manhã, durante a Operação Dominus Area.>

Dois homens morreram e outras duas pessoas foram conduzidas para a Delegacia de Homicídios Múltiplos. Cerca de 142 alunos do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Pio Bittencourt, localizado na Rua Engenheiro Jaime Zaverucha, ficaram sem aulas no dia seguinte após suspensão das atividades escolares por conta da insegurança na região.>

Uma semana antes, no dia 18 de julho, uma intensa troca de tiros entre grupos criminosos foi ouvida por moradores da região durante a madrugada. O confronto foi registrado por residentes a pelo menos um quilômetro de distância do local. De acordo com uma fonte policial, o tiroteio fazia parte da disputa entre as facções Comando Vermelho (CV) e Bonde do Maluco (BDM). >