INSEGURANÇA

Mais de 100 alunos estão sem aulas após tiroteio entre PM e facção na Federação

Troca de tiros ocorreu no final da manhã da última quinta-feira (24)

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de julho de 2025 às 16:47

Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação Crédito: Arisson Marinho/CORREIO*

Cerca de 142 alunos estão sem aulas no Engenho Velho da Federação, em Salvador, após a troca de tiros entre dois integrantes do Bonde do Maluco (BDM) e policiais militares que parou a região do Parque São Braz na manhã da última quinta-feira (24). Na ocisão, policiais militares entraram em confronto com suspeitos durante a Operação Dominus Areae. Dois homens morreram e outras duas pessoas foram conduzidas para a Delegacia de Homicídios Múltiplos.>

De acordo com a Secretaria de Educação de Salvador (Smed), a escola afetada é o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Pio Bittencourt, localizada na Rua Engenheiro Jaime Zaverucha. As atividades foram suspensas, segundo a pasta, "em decorrência da sensação de insegurança". >

A troca de tiros entre os suspeitos e policiais do Comando de Policiamento de Missões Especiais (CPME) e do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (Bpatamo) ocorreu no final da manhã. Segundo o relato da ocorrência registrada na Delegacia de Homicídios Múltiplos, os policiais estavam em patrulhamento tático na localidade quando receberam um chamado de cárcere privado.

O patrulhamento era parte da Operação Dominus Areae, segundo a PM, cujo objetivo é reforçar o policiamento em pontos com grande movimentação de pessoas e veículos, em áreas identificadas como vulneráveis pela polícia. >

Os suspeitos mortos foram identificados como Gabriel Silva Souza, conhecido como 'Bielzinho', e outro integrante do grupo criminoso que atendia pelo vulgo de 'Kokó'. De acordo com fonte policial consultada pelo CORREIO, os traficantes trocaram tiros com a polícia em uma área residencial entre a Rua Engenheiro Almiro Queiroz, nas proximidades do Conjunto 21, e a Travessa Rodrigues Ferreira, que é acessada pela Rua Mata Maroto, uma das vias que tem conexão direta para a Avenida Cardeal da Silva e o Vale da Muriçoca, que é considerado como um QG do BDM na região.>

Os dois homens foram localizados em uma residência, e a versão oficial da PM afirma que os policiais "foram surpreendidos por indivíduos armados". No local, a PM apreendeu duas submetralhadoras, além de 103 pacotes de maconha, 44 pinos de cocaína e 224 pedras de crack e R$ 321 em espécie.>