Ônibus com torcedores do Bahia que tombou na BR-101 estava com licenciamento vencido

Veículo foi recolhido para o pátio; dez pessoas ficaram feridas no acidente

Tharsila Prates

Publicado em 3 de agosto de 2025 às 20:41

Acidente com o ônibus do Bahia em Escada (PE) Crédito: Reprodução

O ônibus que levava 50 integrantes de uma torcida organizada do Bahia e que tombou no sábado (2) na BR-101, estava com o licenciamento vencido desde 2022. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Pernambuco, onde ocorreu o acidente.>

O grupo estava a caminho de Recife, que sediou o jogo do Esquadrão contra o Sport, no estádio Ilha do Retiro, pela 18ª rodada do Brasileirão. Os times empataram em 0x0.>

Ainda segundo a PRF, o veículo foi recolhido ao pátio e poderá ser liberado após a regularização do documento. Depois que o pagamento é efetuado, em algumas horas o sistema é atualizado. Se não houver mais nenhuma pendência, explica o órgão, o veículo poderá ser retirado pelos responsáveis.>

O tombamento aconteceu na altura do Km 138 da BR-101, sentido Recife, onde fica situado o município de Escada (PE). Dez passageiros se feriram, mas não houve registro de feridos graves.>