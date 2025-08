VIAGEM PROTEGIDA

Imagem peregrina de Santa Dulce dos Pobres será exibida no Aeroporto de Salvador nesta segunda (4)

O Salvador Bahia Airport, membro da rede Vinci, receberá nesta segunda-feira (4) a visita da imagem peregrina de Santa Dulce dos Pobres. A ação integra as comemorações da Festa de Santa Dulce e proporciona um momento simbólico de espiritualidade para passageiros, visitantes e trabalhadores que circularem pelo terminal ao longo do dia. >

Desde 2022, o terminal conta com um espaço permanente em homenagem à religiosa. Localizada no térreo do aeroporto, a área reúne uma capela, um minimemorial e um ambiente voltado ao turismo religioso. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Salvador Bahia Airport e as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). >