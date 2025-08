SALVADOR

Homem é morto a tiros na região do Mercado de Paripe

Vítima estava com drogas no momento em que o corpo foi encontrado, segundo a polícia

Um homem foi encontrado morto nas imediações do Mercado de Paripe, na Avenida Afrânio Peixoto, conhecida como Suburbana, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo durante a tarde do último sábado (2).