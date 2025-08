NORTE

Novo tremor de terra é registrado em cidade baiana

Bahia teve 19 abalos sísmicos no mês de julho

A cidade de Jacobina, no centro-norte baiano, registrou um novo tremor de terra. De acordo com o Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), responsável por monitorar o fenômeno no Nordeste brasileiro, o abalo ocorreu na última sexta-feira (1º). Em todo o mês de julho, a Bahia teve 19 registros de tremores.>