RECURSO

Prefeitura de Salvador aciona justiça para garantir vagão exclusivo para mulheres no metrô

Gestão municipal contesta liminar que suspendeu a lei municipal

A Prefeitura de Salvador entrou com um recurso no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) para garantir a validade da Lei nº 9.835/2025, que prevê a criação dos vagões exclusivos para mulheres no metrô. O documento foi protocolado na última sexta-feira (13). >