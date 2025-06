POLÊMICA

Pablo perde a paciência durante show e xinga fã ao vivo após provocação; veja o vídeo

Cantor baiano se irritou durante apresentação no ForróBom 2025 após gesto ofensivo da plateia

O cantor Pablo, conhecido como o "Rei do Arrocha", protagonizou uma situação polêmica na última quinta-feira (19), durante sua apresentação no São João de Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco. Enquanto cantava o sucesso “Contato” no palco do ForróBom 2025, o artista se irritou com um homem na plateia e respondeu de forma explosiva, soltando um palavrão: “Meta no seu c*”. >