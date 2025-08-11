NOVELA DAS 6

Êta Mundo Melhor!: Dita termina com Candinho após armação de Zulma nesta segunda (11)

Trama de Walcyr Carrasco ganha tensão e drama com conflitos amorosos, golpes e mistérios que prometem agitar o casarão

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 05:00

Dita termina com Candinho após armação de Zulma em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

A novela das 6, Êta Mundo Melhor!, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, traz uma semana cheia de fortes emoções. No centro dos conflitos, Dita enfrenta um dilema amoroso ao se irritar com a presença de Zulma, chegando à decisão de deixar Candinho.

Clóvis tenta se aproximar de Dita com uma investida inesperada, mas ela se esquiva e revela a Margarida sua desconfiança sobre a relação entre Candinho e Zulma. Enquanto isso, Estela celebra a conquista do dinheiro necessário para os exames de Anabela, mas esbarra na tensão causada por um novo plano de Araújo contra a fábrica de Candinho. Celso demonstra preocupação com o impacto dessas falcatruas sobre Estela.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens 1 de 35

Paralelamente, Quinzinho e Cunegundes se metem em uma aventura ao encontrar a gruta das supostas esmeraldas, mas acabam presos, aumentando a dose de suspense da trama. Na vida social, Tamires conhece um misterioso Comendador, enquanto Medeia não perde a chance de provocar Zulma. A saúde de Anabela preocupa a todos, e ela desabafa com Estela.