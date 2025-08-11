Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Êta Mundo Melhor!: Dita termina com Candinho após armação de Zulma nesta segunda (11)

Trama de Walcyr Carrasco ganha tensão e drama com conflitos amorosos, golpes e mistérios que prometem agitar o casarão

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 05:00

Dita termina com Candinho após armação de Zulma em Êta Mundo Melhor!
Dita termina com Candinho após armação de Zulma em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

A novela das 6, Êta Mundo Melhor!, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, traz uma semana cheia de fortes emoções. No centro dos conflitos, Dita enfrenta um dilema amoroso ao se irritar com a presença de Zulma, chegando à decisão de deixar Candinho.

Clóvis tenta se aproximar de Dita com uma investida inesperada, mas ela se esquiva e revela a Margarida sua desconfiança sobre a relação entre Candinho e Zulma. Enquanto isso, Estela celebra a conquista do dinheiro necessário para os exames de Anabela, mas esbarra na tensão causada por um novo plano de Araújo contra a fábrica de Candinho. Celso demonstra preocupação com o impacto dessas falcatruas sobre Estela.

Leia mais

Imagem - Por que 'Pirulito' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Ator explica ausência na nova novela das 6

Por que 'Pirulito' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Ator explica ausência na nova novela das 6

Imagem - Atriz de 'Vale Tudo' quebra o silêncio sobre vida amorosa: 'Sempre tive namoradas'

Atriz de 'Vale Tudo' quebra o silêncio sobre vida amorosa: 'Sempre tive namoradas'

Imagem - Êta Mundo Melhor!: confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 11 a 16 de agosto

Êta Mundo Melhor!: confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 11 a 16 de agosto

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

Paralelamente, Quinzinho e Cunegundes se metem em uma aventura ao encontrar a gruta das supostas esmeraldas, mas acabam presos, aumentando a dose de suspense da trama. Na vida social, Tamires conhece um misterioso Comendador, enquanto Medeia não perde a chance de provocar Zulma. A saúde de Anabela preocupa a todos, e ela desabafa com Estela.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação está sujeita a mudanças conforme a grade da emissora.

Leia mais

Imagem - Patrimônio do Brasil! Veja 12 nomes perfeitos para vira-lata caramelo

Patrimônio do Brasil! Veja 12 nomes perfeitos para vira-lata caramelo

Imagem - Confira 4 estilos de barba para renovar o visual no Dia dos Pais

Confira 4 estilos de barba para renovar o visual no Dia dos Pais

Imagem - 8 alimentos saudáveis para quem tem colesterol alto

8 alimentos saudáveis para quem tem colesterol alto

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Débora Nascimento não retorna como 'Filomena' em 'Êta Mundo Melhor'; saiba o motivo

Por que 'Mafalda' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Camila Queiroz explica ausência na nova novela das 6

'Êta Mundo Melhor!' é a continuação de 'Êta Mundo Bom!'?: Veja o que diz Walcyr Carrasco

Larissa Manoela volta às novelas da Globo em 'Êta Mundo Melhor!'; veja como será a nova personagem

De coadjuvante a protagonista: Jeniffer Nascimento estrela nova fase de 'Êta Mundo Melhor!'

Mais recentes

Imagem - Felca afirma que anda com carro blindado e seguranças após denunciar exploração de menores

Felca afirma que anda com carro blindado e seguranças após denunciar exploração de menores
Imagem - Claudia Leitte publica vídeo em apoio à denúncia de Felca: 'Temos que ser radicais'

Claudia Leitte publica vídeo em apoio à denúncia de Felca: 'Temos que ser radicais'
Imagem - Gilsons homenageia Preta Gil com texto emocionante: 'Seu legado é o que somos'

Gilsons homenageia Preta Gil com texto emocionante: 'Seu legado é o que somos'

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil
01

Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil

Imagem - Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'
02

Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'

Imagem - Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil
03

Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil

Imagem - Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil
04

Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil