Êta Mundo Melhor!: Dita termina com Candinho após armação de Zulma nesta segunda (11)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 05:00
A novela das 6, Êta Mundo Melhor!, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, traz uma semana cheia de fortes emoções. No centro dos conflitos, Dita enfrenta um dilema amoroso ao se irritar com a presença de Zulma, chegando à decisão de deixar Candinho.
Clóvis tenta se aproximar de Dita com uma investida inesperada, mas ela se esquiva e revela a Margarida sua desconfiança sobre a relação entre Candinho e Zulma. Enquanto isso, Estela celebra a conquista do dinheiro necessário para os exames de Anabela, mas esbarra na tensão causada por um novo plano de Araújo contra a fábrica de Candinho. Celso demonstra preocupação com o impacto dessas falcatruas sobre Estela.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Paralelamente, Quinzinho e Cunegundes se metem em uma aventura ao encontrar a gruta das supostas esmeraldas, mas acabam presos, aumentando a dose de suspense da trama. Na vida social, Tamires conhece um misterioso Comendador, enquanto Medeia não perde a chance de provocar Zulma. A saúde de Anabela preocupa a todos, e ela desabafa com Estela.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação está sujeita a mudanças conforme a grade da emissora.