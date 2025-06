BEM-ESTAR

Isis Valverde exibe flexibilidade impressionante em pose de yoga: 'Refúgio e coragem'

Praticante dedicada, Isis encantou com poses desafiadoras e depoimento sobre o poder do yoga

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de junho de 2025 às 10:30

Isis Valverde impressiona com flexibilidade em homenagem ao Dia do Yoga Crédito: Reprodução/Instagram

No último sábado (21), Isis Valverde marcou presença nas redes sociais para celebrar o Dia Internacional do Yoga. Em um álbum de fotos praticando posturas avançadas da modalidade, a atriz impressionou seus seguidores pela flexibilidade e pelo equilíbrio, além de emocionar com um texto sincero sobre como a prática transformou sua vida. >

“A yoga me trouxe foco e coragem pra enfrentar diversas situações da minha vida e, muitas vezes, foi meu colo quando eu não cabia mais em mim”, escreveu. “Alguns momentos chorei e muitos outros gargalhei no final da prática, que nunca é a mesma”, completou Isis, que reforçou a importância do yoga como espaço de refúgio e cura emocional.>

Nas imagens, Isis aparece realizando posições desafiadoras, o que rendeu comentários e elogios dos fãs. “Na minha cabeça eu faço igualzinho”, brincou um internauta. “Impressionante a sua flexibilidade e equilíbrio!”, escreveu outro seguidor.>

A atriz, que já compartilhou outros registros ligados ao yoga anteriormente, reforçou seu carinho pela prática com hashtags como #corpoealma, #conexao e #sentir. “Hoje, celebro quem encontrou na yoga o mergulho e o refúgio nos respiros intensos”, finalizou.>