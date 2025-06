DIVINA TOUR

Rachel Reis leva show do álbum Divina Casca à Concha Acústica com Don L, Nêssa e Rincon Sapiência

Assinantes do jornal Correio têm 40% de desconto nos ingressos

Heider Sacramento

Publicado em 21 de junho de 2025 às 10:24

Rachel Reis apresenta o show inédito do álbum Divina Casca Crédito: Divulgação

A cantora e compositora baiana Rachel Reis apresenta o show inédito do álbum Divina Casca no dia 28 de junho (sábado), às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. A apresentação faz parte da Divina Tour, turnê que marca uma nova fase na carreira da artista, com mais ousadia, emoção e brasilidade. >

No palco, Rachel mergulha nas 15 faixas do novo disco, que passeia por ritmos como samba, axé, MPB, pop, pagodão e reggae, com identidade e frescor. O espetáculo conta ainda com participações especiais de Don L, Nêssa e Rincon Sapiência, artistas com quem a cantora divide faixas no álbum.>

“Esse é um show para sentir na pele. Cada música fala de um pedaço da minha história, das feridas, das conquistas, dos amores e da coragem de me reinventar”, afirma Rachel.>

Com direção visual da cineasta Aline Lata, o show alia força estética e entrega emocional. A noite promete ser uma celebração da nova fase de Rachel, considerada uma das vozes mais potentes da nova música brasileira.>