SOLIDARIEDADE

Daniel doa chapéu e imagem de Nossa Senhora para igreja na Bahia durante show de São João

Gesto emocionante do cantor aconteceu em Santo Antônio de Jesus e vai beneficiar projetos sociais da paróquia local

Durante um show no São João de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia, o cantor Daniel protagonizou um gesto de solidariedade que emocionou o público. Na noite da última quinta-feira (19), o artista doou um dos chapéus de sua coleção pessoal para ser leiloado pela Paróquia de Santo Antônio. O valor arrecadado será destinado às obras sociais desenvolvidas pela igreja no município. >