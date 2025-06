JUSTIÇA

Gracyanne Barbosa e Belo viram réus por sumiço de bens em casa alugada

Casal é acusado de levar itens de imóvel alugado e segue desaparecido para oficiais de Justiça em novo desdobramento do caso

Gracyanne Barbosa e o cantor Belo estão no centro de um processo por apropriação indébita que corre desde 2020 no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). Acusados de levar objetos de um imóvel alugado, os dois se tornaram réus ao lado de Nelson Trajano de Ataíde, também envolvido na ação. >

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, a Justiça de São Paulo expediu novas cartas de citação para os endereços do casal no Rio de Janeiro. No entanto, os oficiais não conseguiram localizá-los. Uma visita ao imóvel de Gracyanne na Barra da Tijuca revelou que o local estava desocupado.>