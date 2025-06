DIVÓRCIO

Entenda por que a cantora gospel Gisele Nascimento se separou após 20 anos

Rogério Gentil, ex-marido da cantora gospel, expôs o motivo do término nas redes sociais

Chegou ao fim o casamento da cantora gospel Gisele Nascimento com o pastor Rogério Gentil. A separação, que já havia sido formalizada em novembro de 2024, só foi tornada pública na última quarta-feira (18/6), por meio de uma nota divulgada nas redes sociais do religioso. Na publicação, Rogério explicou que a decisão foi tomada após um longo período de reflexão, diálogo e tentativas de preservar o relacionamento. “Após mais de 21 anos de relacionamento, sendo 20 anos de casamento, chegamos à conclusão de que a melhor escolha para ambos seria uma separação definitiva”, escreveu.>

"Decidi tornar pública essa decisão que tomamos a mais de 7 meses atrás, pois entendo que na vida, para que possamos seguir, existem ciclos que precisam ser encerrados. É debaixo da direção de Deus, e mediante muita reflexão que resolvi me posicionar nessa situação!!! Conto com a compreensão e com as orações de todos aqueles que sempre me admiraram e me apoiaram. A partir de hoje, sigo confiante de que grandes coisas estão por vir, e o melhor de Deus está reservado para a minha vida!!!", escreveu o pastor..

